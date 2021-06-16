Berlin'de sokakta maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
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Berlin'de sokakta maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Berlin'de sokakta maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında sokakta maske takma zorunluluğu kaldırılıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında sokakta maske takma zorunluluğu kaldırılıyor. Otobüs, metro, asansör, taksi ve diğer kapalı alanlarda maske takma kuralı ise devam edecek.

Almanya'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki düşüşün sürmesi, maske zorunluluğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. İnsidans değerlerinin düşmeye devam ettiği başkent Berlin'de Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor. Berlin Senatosu'nun aldığı yeni kararlar kapsamında sokakta maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı duyuruldu. Otobüs, metro, asansör, taksi ve diğer kapalı alanlarda ise maske takma kuralı devam edecek. Yeni gevşemeler kapsamında ayrıca, açık alanda bin kişiyi geçmemek kaydıyla toplu etkinlikler düzenlenmesine izin verilirken, kapalı alan etkinlikleri ise 250 kişiyle sınırlandırılacak. Kapalı alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklere katılanlardan negatif hızlı test sonucu veya aşı karnesi istenecek. Koşullar yerine getirildiği takdirde sokak festivalleri de düzenlenebilecek.

Yeni gevşemeler kapsamında kreşler bütün çocuklara tekrar kapılarını açarken, kuaförlerde de sakal kesimi gibi maskenin çıkarılması gereken işlemler haricinde negatif sonuçlu hızlı test istenmeyecek. Açık havuzların ardından kapalı havuzlar ve saunalar da bazı şartlar ve kısıtlamalarla yeniden kullanıma açılıyor. Eğlence parkları gibi işletmeler kapılarını ziyaretçilere açarken, 00.00- 05.00 arasında alkollü içecek servisi, satışı veya dağıtımına yönelik yasak da kaldırılıyor. Berlin'de senatonun aldığı yeni kararlar 18 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

İNSİDANS DEĞERLERİ GERİLEDİ

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yaptığı açıklamaya göre, Berlin'de daha önce 13.6 olarak açıklanan 7 günlük insidans değeri 12.2'ye geriledi. Son 7 gün içinde 100 bin kişi başına 12.2 kişi enfekte olduğunu belirten RKI, son 24 saatte 24 yeni vaka tespit edildiğini ve Covid-19 nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pandeminin başından bu yana yaklaşık 180 bin Berlinlinin enfekte olduğu ve Covid-19'a bağlı can kaybının 3 bin 529'a ulaştığı belirtildi.

Almanya genelinde de dün 15.5 olduğu belirtilen insidans değerleri 13.2'ye gerilediği ifade edildi. Bütün eyaletlerde insidans değerleri 20'nin altına düşerken, 10 eyalette ise insidans değeri tek haneli rakamlara geriledi.

(Mahmut Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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