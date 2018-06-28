Berlin'de 'Sivas Katliamını Unutturmayacağız' Yürüyüşü

BERLİN Alevi Toplumu Cemevi, 3 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Otel'inde katledilen aralarında sanatçı, ozan, şair, yazar ve aydınların bulunduğu 33 ismi anmak için yürüyüş düzenliyor. Yürüyüşe Berlin'de bir çok dernek, kurum ve inisiyatif de destek veriyor. Berlin Alevi Toplumu Cemevi'nin geleneksel hale getirdiği yürüyüş 1 Temmuz Pazar günü Saat 13.00'de Hermannplatz'da başlayacak. 'Sivas Katliamını Unutturmayacağız' sloganı altında gerçekleşecek yürüyüş Oranienplatz'da sona erecek.

'ATEŞTE SEMAHA DURDUK'

25 yıl önce yaşanan katliamda ölenlerin anısına bu yıl ayrıca bir dizi etkinlik de gerçekleşecek. Kreuzberg semtindeki cemevinde düzenlenecek etkiliklerin ilki cuma akşamı yapılacak. Saat 20.00'de başlayacak etkinlikte Aşnan Tiyatro Topluluğu, Madımak Katliamı'nı anlatan 'Ateşte Semaha Durduk' adlı tek perdelik tiyatro oyununu sergileyecek. Ardından, Can Dostlar Korosu sahneye çıkacak.

BELGESEL FİLM GÖSTERİLECEK

Cumartesi ise yine cemevinde saat 19.00'da gerçekleşecek panelde Dr. Hakan Mertcan 'Devlet Kıskacında Aleviler' adlı bir konuşma yapacak. Pazartesi günü saat 18.00'de yine cemevinde delil uyandırılacak, katliam konulu belgesel film gösterilecek, konuşmalar yapılacak. 'Açık mikrofon' ile katılımcılar görüş, duygu ve düşüncelerini dile getirecek. 3 Temmuz 1993'de aralarında Behçet Aysan, Metin Altıok, Uğur Kaynar, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım Bezirci ve Muhlis Akarsu gibi pek çok şair, yazar, sanatçı ve düşünür yanarak can vermişti.