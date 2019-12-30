Berlin'de silahlı soygun girişimi: Polis zanlının peşinde
Almanya’nın başkenti Berlin’in merkezindeki Friedrichstrasse Caddesi'nde bir kafeteryada silahlı soygun girişiminde bulunuldu.
30.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:47
Almanya'nın başkenti Berlin'in merkezindeki Friedrichstrasse Caddesi'nde bir kafeteryada silahlı soygun girişiminde bulunuldu.
Doğu ve Batı Berlin arasındaki eski sınır geçiş noktası Checkpoint Charlie'nin yakınındaki bir kafeye yönelik soygun girişimi sebebiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com