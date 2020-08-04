Berlin'de silahlı banka soygunu girişimi: 1 yaralı
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Berlin'de silahlı banka soygunu girişimi: 1 yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin'de silahlı banka soygunu girişimi sırasında soyguncuların ateş açması sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Berlin'de silahlı banka soygunu girişimi: 1 yaralı
04.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:27

Almanya'nın başkenti Berlin'de silahlı banka soygunu girişimi sırasında soyguncuların ateş açması sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Berlin'de Bundesplatz Meydanı'nda bugün silahlı soygun girişimi yaşandı. Güpegündüz bankaya giren silahlı bir grup, güvenlik görevlileriyle karşılaşınca silahlı çatışma çıktı. Soyguncular olay yerinden kaçarken bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Üç veya 4 kişi oldukları tahmine edilen soyguncular, kaçarken geldikleri aracı ateşe verdiler. Görgü tanıklarının ifadelerine göre soyguncular başka bir araçla kaçtı. Araçta çıkan yangına 20 kişilik itfaiye eri müdahale etti.

Polis sözcüsü Thilo Cablitz soygunla ilgili yaptığı açıklamada, "Birkaç kişi Bundesplatz Meydanı'ndaki bir bankayı soyma girişiminde bulundu. Bankada iki güvenlik görevlisiyle karşılaşınca silahlı çatışma çıktı ve bankanın güvenlik görevlilerinden biri açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, duruma ağır değil. Sayılarını henüz tam olarak tespit edemediğimiz soyguncular bankadan bir şey alamadan kaçtılar. Kaçmadan önce de soygunda kullandıkları aracı ateşe verdiler" ifadesini kullandı. Olayın 4 gün önce Berlin Hermanplatz Meydanı'ndaki bir bankada biber gazlı soygun girişimiyle bir bağlantısı olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Cablitz, "Hermannplatz'daki soygun girişimi ile bugünkü soygun girişimi arasında fark var. Hermannplatz'daki olayda soyguncular para transferi yapanları soymak istedi. Buradaki soyguncular ise direk bankaya girip soygun gerçekleştirmek istedi. Ama yine de aralarında bir bağlantı olup olmadığını, iki soygun girişiminin de aynı şahıslar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyoruz" yanıtını verdi.

Berlin'de bankalara ve para nakil araçlarına saldırılar son zamanlarda oldukça arttı. Dört gün önce Hermannplatz Meydanı'nda büyük bir mağazanın içerisinde yer alan bir bankaya biber gazlı soygun girişiminde bulunulmuştu. Yaklaşık iki ay önce de, yine bugünkü soygun girişiminin gerçekleştirildiği caddede bir para nakil aracı soyulmuş, soyguncular araçtaki 500 bin euroyu alarak kayıplara karışmıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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