Berlin'de otoparkta saldırı: 4 yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otoparkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otoparkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Wedding semtinde bulunan bir marketin otoparkında silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, olayda 3'ü erkek ve 1'i kadın olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kimliği belirsiz saldırgan kayıplara karışırken, Berlin polisi olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Alman medyasına yansıyan haberlerde, polisin görgü tanıklarını sorguladığı belirtilirken, yaralılardan 1'inin bıçakla, 1'inin kurşunla ve 2 kişinin de otoparkta çıkan kavgada başından yaralandığı ifade edildi. Saldırının nedeni hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmezken, saldırganı yakalamak için çalışmaların başlatıldığı bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı