Berlin'de Kurban Sokak Şenliği Düzenlendi

Kurban Bayramı dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Sokak Şenliği düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısı ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün Sokak Şenliği düzenlendi. Bu sene onuncusu düzenlenen 'Kurban Fest/ Kurban Şenliği" adındaki etkinlik başta Türk Eğitim Derneği olmak üzere Berlin'den 6 farklı dernek birlikte organize edildi. Bu seneki festivale Neukölln ilçesi Belediye Başkanı Martin Hikel, T.C. Büyükelçilik temsilcileri ve bazı milletvekilleri de iştirak etti. Etkinlik aracılığı ile Almanya'da yaşayan yeni nesil Türk gençlerinin dini-kültürel değerlerini yakından tanıması ve içinde yaşanılan toplumla kaynaşmanın amaçlandığı belirtildi.

"Şenlik sayesinde şehirle kucaklaşıyoruz"

İlahiyatçılar Derneği Başkanı ve şenliğin fikir babası Rüştü Kam, Almanya'da yetişen yeni neslin Kurban Bayramının tam olarak ne olduğunu bilmediğini söyledi. Almanya'da yaşayan yeni nesil genç Türklere kendi değerlerimizi canlı olarak göstermemiz gerekiyordu diyen Kam, "Kurban Bayramımız da gençlerimizin unutmaması gereken değerlerden biridir. Gençlerimiz bu değerlerimizi öğrensin, Alman komşularımız ve şehirde yaşayan diğer insanlar da bu dini-kültürel değerlerimizi tanısın istedik. Dernek üyelerimiz ve bazı vatandaşlarımız kurbanlarını bize veriyorlar, kavurma yaparak, pilav ve ayran eşliğinde bütün Berlin halkına, tabi ki ücretsiz, dağıtıyoruz. Hangi dinden ve milletten olursa olsun isteyen sıraya girip bunları alıp yiyebiliyor. Bu şekilde Alman'ıyla, Türk'üyle, Arab'ıyla, Hıristiyan'ıyla, Müslüman'ıyla herkesle kucaklaşarak bu şenliği birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu sayede çocuklarımızın da akıllarında kalıyor. Zaten amacımız da bu" ifadelerini kullandı.

"Farklı kültürlerin güzel bir karşılaşması"

Her sene Kurban Şenliği'ne katılan ve kilise adına stant açan, semt kilisesinin papazı Kalle Lenz de yaptığı açıklamada, şenliği çok başarılı bulduğunu söyledi. Şenlik alanına 300 metre mesafedeki kilisenin papazı olduğu bilgisini veren Lenz, "İlk şenlikte bizi de davet ettiler. Başlangıçta ufak tefek şeyler satıyorduk. Şimdi, kitap, dergi gibi farklı şeyler de getirip satıyoruz. Tanıtıcı broşürler dağıtıyoruz. Burada, kültürler, dinler, insanlar birleşiyor. Farklı kültürlerin güzel bir karşılaşması oluyor" dedi.

Şenliğe katılan Stephanie Kersten'de, bu şenlikle dini öğelerin insanları bir araya getirebildiğini gördüklerini söyledi ve "Burada birbirimizle iletişime giriyoruz, birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz" ifadesini kullandı.

Bu yılki Kurban Şenliği'nde yine çocuklar ön plandaydı. Semtin çocukları kendileri için kurulan oyun alanlarında gün boyunca gönüllerince eğlendiler. Yine "kurban" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Stantlarda ebru sanatı, Maraş dondurması, Türk kahvesi gibi kültürümüzü yansıtan öğeler yer aldı. Gözlemeler, gelirleri şenlik organizasyonuna bağışlanmak üzere, imece usulüne göre pişirilip satıldı. Kurulan sahnede çeşitli müzikler ve çocuklar için dans gösterileri yer alırken, zaman zaman sahnenin önünde birlikte horonlar tepildi, halaylar çekildi. Berlin'in çok kültürlü yapısına uygun olarak gerçekleştirilen bu seneki Kurban Şenliği'ne 6 ila 7 bin arasında Berlinli katıldı ve şimdiden 2019 şenliği için söz alındı.

Berlin'de yaşayan bazı Türkler, kurbanlarını Berlin'de kesip, etlerini kavurarak sokak festivali havasında Berlinlilerle paylaşmak istemişler. İlk yıllarda küçük bir katılımla başlayan etkinlik, yıllar içerisinde büyüyerek bütün ilçenin, hatta Berlin'in farklı, renkli festivallerinden biri haline geldi. - BERLİN