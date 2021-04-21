Son dakika haber | Berlin'de Kovid-19 politikasına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi (2)
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Son dakika haber | Berlin'de Kovid-19 politikasına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi (2)

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güvenlik önlemi detayları Göstericilerden detaylar Polisin müdahalesi ve gözaltı BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede izlediği politika protesto edildi.

Güvenlik önlemi detayları

Göstericilerden detaylar

Polisin müdahalesi ve gözaltı BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede izlediği politika protesto edildi. Federal Meclis'te görüşülen ve salgınla mücadelede Kovid-19 önlemlerinin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyon Koruma Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyı protesto etmek için binlerce kişi 17 Haziran Caddesi'nde toplandı.

Polis göstericilerin maske ve mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle gösteriye müdahale ederek sonlandırdı.

Son dakika haber | Berlin'de Kovid-19 politikasına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi (2)
Son dakika haber | Berlin'de Kovid-19 politikasına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi (2)
Son dakika haber | Berlin'de Kovid-19 politikasına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi (2)
Son dakika haber | Berlin'de Kovid-19 politikasına karşı yapılan gösteriye polis müdahalesi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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