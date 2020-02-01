Berlin'de kiracıları sevindiren karar: Ev kiralarına 5 yıl boyunca zam yapılmayacak
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Berlin'de kiracıları sevindiren karar: Ev kiralarına 5 yıl boyunca zam yapılmayacak

Almanya’nın başkenti Berlin’de yerel yönetim, uzun tartışmaların ardından 5 yıl süreyle kira artışlarını dondurdu.

01.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:52
Berlin'de kiracıları sevindiren karar: Ev kiralarına 5 yıl boyunca zam yapılmayacak

'nın başkenti 'de yerel yönetim, uzun tartışmaların ardından 5 yıl süreyle kira artışlarını dondurdu.


Başkentte kira fiyatlarında son dönemde görülen önemli ciddi artış, belediye meclisi tarafından açık farkla kabul edilen yeni sınırlama için gerekçe gösterildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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