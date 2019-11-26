Berlin'de Kıbrıslı liderler Federasyon'a bağlılıklarını teyit etti

26.11.2019 00:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:36

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Liderlere garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi (Türkiye, Yunanistan, İngiltere, KKTC ve Güney Kıbrıs) 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim" diyen Guterres, Garantör devletlerin onay vermesi durumunda beşli görüşmenin olabileceği mesajını verdi.

Berlin'de bugün gerçekleştirilen görüşmede (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. 2 saatten fazla süren görüşme sonrasında Guterres, yazılı bir açıklama yaptı. Guterres, "Bu akşam Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki çabalara ilişkin durum değerlendirmesi yapmak amacıyla gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdim. Odaklanmış ve samimi bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Liderlere garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi (Türkiye, Yunanistan, İngiltere, KKTC ve Güney Kıbrıs) 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim" diyen Guterres, Garantör devletlerin onay vermesi durumunda beşli görüşmenin olabileceği mesajını verdi. Guterres, açıklamasında şu konulara değindi:'BEŞLİ GÖRÜŞME İÇİN NABIZ YOKLAYACAK'"Her iki lider girişimimi memnuniyetle karşılayarak, iki kesimli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi'nin 716 (1991) sayılı kararının 4. operatif paragrafı dahil olmak üzere tüm ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe sahip bir federasyona dayalı çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını bana yeniden teyit ettiler. Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider, aciliyet duygusu ile hareket ederek, Kıbrıs sorununa öngörülebilir bir gelecekte kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasının her iki toplumun esenliği açısından büyük önemi haiz olduğu ve statükonun sürdürülebilir olmadığı konusunda mutabık kaldılar. Kıbrıslı Rum lider ve Kıbrıslı Türk lider, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama, geçmiş yakınlaşmalar ve kapsamlı çözüm yolunu açacak bir stratejik anlaşmaya varılabilmesini sağlamak için 30 Haziran 2017'de sunduğum altı maddelik çerçeveye olan bağlılıklarını teyit ettiler."

Kıbrıslı liderlerin bir anlaşmaya varmadığına işaret eden BM Genel Sekreter Guterres, "Bu görüşmeler ışığında, aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odaklı olacak müzakerelere uzlaşılmış bir başlangıç noktası teşkil edecek referans şartlarına mümkün olan en erken fırsatta ulaşmak için çaba ortaya koymayı kararlaştırdım. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider ve Garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim. Bu defaki sürecin farklı olması gerektiği kabul edilmiştir" dedi.

Kaynak: DHA