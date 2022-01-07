Berlin'de kapalı olan gece kulüpleri bir haftalığına aşı merkezine dönüştürüldü - Haberler
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Berlin'de kapalı olan gece kulüpleri bir haftalığına aşı merkezine dönüştürüldü

Berlin'de kapalı olan gece kulüpleri bir haftalığına aşı merkezine dönüştürüldü
AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan gece kulüpleri, geçici olarak aşı merkezlerine dönüştürüldü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan gece kulüpleri, geçici olarak aşı merkezlerine dönüştürüldü.

Bir haftalığına aşı merkezine dönüştürülen gece kulüplerinde internetten randevu alan herkes Kovid-19 aşısı vurdurabiliyor.

Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının vurulduğu kulüplere yoğun ilginin olduğu görüldü.

Almanya'da tam aşı olanların sayısı 59,6 milyona ulaşırken (yüzde 71,6) hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 34,6 milyonu buldu.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

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