- Berlin'de ihtiyaç sahipleri için bağış noktaları oluşturuldu - Berlin'de ihtiyaç sahipleri için bağış noktaları oluşturuldu Almanya'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aşevleri gibi sosyal hizmet veren kurumların kapatılması üzerine ihtiyaç sahipleri için bağış noktaları oluşturuldu.

- Berlin'de ihtiyaç sahipleri için bağış noktaları oluşturuldu

BERLİN - Almanya'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aşevleri gibi sosyal hizmet veren kurumların kapatılması üzerine ihtiyaç sahipleri için bağış noktaları oluşturuldu.

Almanya'da aşevleri, gıda bağış kurumları gibi sosyal hizmet veren kurumların korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılması ihtiyaç sahiplerini ve evsizleri olumsuz etkiledi. Başkent Berlin'de yaşayanlar ihtiyaç sahiplerini bırakmamak için sosyal medya ağları üzerinden bir araya gelerek şehrin farklı yerlerinde "Gabenzaun" (Bağış Çiti) adı altında bağış noktaları oluşturdu.

Oluşturulan noktalarda yardımda bulunmak isteyenler, ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları yardım malzemelerini poşetler içerisinde çitlere asıyor ya da torbalar içerisinde yere bırakıyor.

Berlin'in farklı semtlerinde 30 farklı noktada oluşturulan bağış çitlerinde, yiyecekten giyeceğe, temizlik malzemelerinden sağlık ürünlerine kadar çeşitli malzemeler bırakılıyor. Bu sayede herhangi bir temas kurulmadan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunulabiliyor. Ayrıca çitlere Türkçe de dahil farklı dillerde 'Değerli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, sizin için küçük poşetler hazırladık. İhtiyacınız olan şeyi çekinmeden alınız' yazan bilgilendirici afişler de asıldı. Bağışlanan ürünlerin kullanılabilir durumda olmasına, yiyeceklerin son kullanma tarihlerinin geçmemiş olmasına da dikkat ediliyor.

Şu anda Berlin'de yaygınlaşmasına rağmen, 'Bağış Çiti' fikri ilk kez Hamburg'da ortaya çıkmış. Hamburglular, 2017 senesinden bu yana ana tren istasyonunun yakınındaki Heidi-Kabel-Platz Meydanı'nda oluşturdukları yardımlaşma çitine şehirdeki evsizler için yiyecek ve ihtiyaç malzemesi bırakıyor.

Hamburg'da başlayan ve Berlin'de yaygınlaşan bu sosyal yardımlaşma çitleri şu anda başta Bochum, Leipzig, Dresden, Frankfurt olmak üzere Almanya'nın bütün şehirlerine yayılıyor.

Kaynak: İHA