Berlin'de havalimanında iklim protestosu

Berlin'de havalimanında iklim protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de havalimanında eylemciler, havalimanında iklim protestosu düzenledi.

10.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:12
Berlin'de havalimanında iklim protestosu

'nın başkenti 'de havalimanında eylemciler, havalimanında iklim protestosu düzenledi.

Başkent Berlin'deki Tegel Havalimanı'nda eylemciler, iklim protestosu düzenledi. Eylemciler, uçuşların takip edildiği ekranları, 'İklim krizi nedeniyle uçuşlar iptal edildi' yazılı pankart astı. Protestoyu 'Staying on the Ground' adlı bir grubun düzenlediği ve iklim değişikliğine dikkat çekmek istedikleri duyuruldu.


Kaynak: DHA
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