Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu
Berlin'deki Schönefeld Havaalanı’nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
29.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:11
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schönefeld Havaalanı'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.
Havaalanı yönetiminin Twitter'dan yaptığı açıklamada, inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle uçuşlara ara verildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com