Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu
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Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu

Berlin'deki Schönefeld Havaalanı’nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

29.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:11
Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu

'nın başkenti 'deki Schönefeld Havaalanı'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.


Havaalanı yönetiminin Twitter'dan yaptığı açıklamada, inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle uçuşlara ara verildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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