- Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü- 1 günde üç farklı "Filistin'le destek yürüyüşü" düzenlendi
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- Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü- 1 günde üç farklı "Filistin'le destek yürüyüşü" düzenlendi

- Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü- 1 günde üç farklı 'Filistin'le destek yürüyüşü' düzenlendi
İhlas Haber Ajansı / MAHMUT TOSUN - Haberler | 3. Sayfa

- Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü 1 günde üç farklı "Filistin'le destek yürüyüşü" düzenlendi Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 günde üç farklı "Filistin'le destek yürüyüşü" gerçekleştirildi.

- Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü

1 günde üç farklı "Filistin'le destek yürüyüşü" düzenlendi

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 günde üç farklı "Filistin'le destek yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 ayrı eylemle protesto edildi. İlk protesto meydanda yapılan konuşmaların yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşle olaysız sona ererken, ikinci yürüyüşte olaylar çıktı. Neukölln Mahallesi'nde bulunan Hermannplatz Meydanı'nda çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, Arapça ve Almanca sloganlar attı. Eylemciler "İsrail'i Boykot", "Emperyalist ve Siyonist Katiller Gazze'den Elinizi Çekin", "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor", "İsrail terörünü durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Polisten biber gazı ile müdahale

Sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması, aksi takdirde yürüyüşe izin verilmeyeceği uyarısında bulunan polis, bir süre sonra yürüyüşü dağıtmak istedi. Polisin eylemcilere müdahalesi sırasında olaylar çıktı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği gösteride yaralananlar oldu, bazı göstericiler de gözaltına alındı.

7 bin kişilik yürüyüş

Akşam saatlerindeki üçüncü yürüyüş ise Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı yürüyüş olaysız sona erdi.

- Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü- 1 günde üç farklı 'Filistin'le destek yürüyüşü' düzenlendi
- Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü- 1 günde üç farklı 'Filistin'le destek yürüyüşü' düzenlendi
- Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü- 1 günde üç farklı 'Filistin'le destek yürüyüşü' düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT TOSUN

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