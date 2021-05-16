Berlin'de Filistin'e destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berlin'de Filistin'e destek

Berlin'de Filistin'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlenmeye devam ediyor. Dün 3 farklı gösteride bir araya gelen Berlin'de yaşayan Filistinliler, bugün de başkent sokaklarına akın etti. Araçlarına Filistin bayrakları asan göstericiler, korna ve ıslıklarla Filistin'e destek verdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Şenol Güneş Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berlin'de Filistin'e destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 19:23:33. #1.11#

title