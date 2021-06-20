Berlin'de eğlence sektörü çalışanlarından su kanalı üzerinde partili protesto
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Berlin'de eğlence sektörü çalışanlarından su kanalı üzerinde partili protesto

Berlin'de eğlence sektörü çalışanlarından su kanalı üzerinde partili protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'nın başkenti Berlin'de Covid-19 kısıtlamaları nedeni ile zor günler geçiren eğlence sektörü çalışanları Landwehrkanal üzerinde botlar, tekneler, kanolar ve benzeri araçlarla partili protesto düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Covid-19 kısıtlamaları nedeni ile zor günler geçiren eğlence sektörü çalışanları Landwehrkanal üzerinde botlar, tekneler, kanolar ve benzeri araçlarla partili protesto düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Covid-19 kısıtlamaları nedeni ile zor günler geçiren eğlence sektörü çalışanları protesto düzenledi. Başkentteki Landwehrkanal üzerinde botlar, tekneler, kanolar ve benzeri araçlarla bir araya gelen göstericiler, eğlence sektöründe uygulanan kısıtlamalara parti havasında düzenledikleri protesto ile tepki gösterdiler. "Hepimiz Aynı Bottayız" adıyla gerçekleştirilen protestoda, göstericiler eğlence sektörüne daha fazla özgürlük tanınmasını istedi. Yasakların bilimsel bir temeli olmadığını iddia eden göstericiler, eğlence sektöründeki yasakların bir an önce kaldırılmasını talep etti.

Berlin'de kısıtlamaların gevşetilmesi ile sadece açık alanlarda en fazla 250 kişinin aşı veya negatif hızlı test şartlarıyla bir araya gelerek dans edebilmesine müsaade edilirken, kapalı alanlardaki danslı eğlenceler ise yasak.

Protesto sırasında kanal kenarında güneşlenenlerin de eşlik ettiği gösteride, sahil güvenlik ekiplerinde güvenlik amacıyla hazır bulundu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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