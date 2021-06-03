Berlin'de bisiklet için insan zinciri
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Berlin'de bisiklet için insan zinciri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'nın 30 farklı kentinde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için kutlama ve gösteriler düzenlenirken, başkent Berlin'de bir grup kişi insan zinciri oluşturarak, 3 şeritli yolun 1 şeridini güvenli bir bisiklet yoluna dönüştürdü.

Almanya'nın 30 farklı kentinde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için kutlama ve gösteriler düzenlenirken, başkent Berlin'de bir grup kişi insan zinciri oluşturarak, 3 şeritli yolun 1 şeridini güvenli bir bisiklet yoluna dönüştürdü.

Almanya'nın 30 farklı kentinde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle kutlama ve gösteriler düzenlendi. Kentlerde daha iyi ve güvenli bisiklet altyapısı için yapılan gösterilerden en dikkat çekeni ise başkent Berlin'de gerçekleştirildi. Changing Cities (Şehirleri Değiştirmek) adlı derneğin üyeleri, Berlin'in en işlek caddelerinden olan Müllerstrasse Caddesi'nin bir şeridini araç trafiğine kapattı. Eylemciler, bariyer rengine boyadıkları tulumlarını giyerek ve yan yana gelerek insan zinciri oluşturdu. Eylemciler, insan zinciri ile 3 şeritli yolun bir şeridini bisikletliler için güvenli bir bisiklet yoluna dönüştürdü. Bu güvenli yolu kullanmakta tereddüt etmeyen bisikletliler ise eylemcileri zillerini çalarak selamladı.

"İNSANDAN BARİYER OLDUK"

Eylemi gerçekleştiren Changing Cities grubunun üyelerinden Antje Heinrich, dernek olarak Berlin'de daha iyi ve daha güvenli bisiklet yolları oluşturulması için çabaladıklarını söyledi. Seslerini duyurabilmek için, dünya bisiklet gününde geçici bir bisiklet yolu oluşturduklarını belirten Heinrich, "Bizler giydiğimiz tulumlarla insandan bariyer olduk ve şu an bisikletlileri araç trafiğinden koruyoruz. Aslında bu senatonun görevi ama senato yapmıyorsa sivil toplum bisiklet yollarını yapmalı" dedi.

Berlin'de daha fazla bisiklet yolu istediklerini vurgulayan Heinrich, yasa gereği her ana caddede güvenli bisiklet yolları olması gerektiğini ama yasanın uygulanmadığını öne sürdü.

"ŞEHİRDE BİSİKLET SÜRMEK TEHLİKELİ"

Yasanın uygulanması için de eylem yaptıklarını söyleyen Heinrich, "Taşıtlar için 3 şerit var ama gördüğünüz gibi bisikletler için bir santim bile yer yok. Dikkat çekmek istediğimiz haksızlıklardan biri de bu. Bu caddede bisiklet sürmek bisiklet sürücüleri için çok tehlikeli. Bisikletler arabaların arasından geçmek zorunda kalıyor ve bu çok tehlikeli. İnsanların daha az araba kullanmasını ve daha çok bisiklete binmesini istiyorsak daha güvenli bisiklet yolları açmalıyız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Berlin'de bisiklet sürücüleri ile araç sürücüleri arasında yıllardır süregelen yol tartışması yaşanıyor. Bisiklet sürücüleri kendileri için daha fazla, daha güvenli yollar yapılmasını isterken, araç sürücüleri taşıt trafiği için kullanılan yolların bisiklet yoluna dönüştürülmesinden şikayet etmekte. Berlin'de her yıl yaklaşık 8 bisiklet sürücüsü trafikte meydana gelen kazalar sonucu hayatını kaybediyor.

(Mahmut Tosun/İHA)

Berlin'de bisiklet için insan zinciri
Berlin'de bisiklet için insan zinciri
Berlin'de bisiklet için insan zinciri
Berlin'de bisiklet için insan zinciri
Berlin'de bisiklet için insan zinciri
Berlin'de bisiklet için insan zinciri
Berlin'de bisiklet için insan zinciri
Berlin'de bisiklet için insan zinciri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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