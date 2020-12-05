Son dakika haberleri... Berlin'de Başbakanlık binası önünde "silahlanma" protestosu
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Son dakika haberleri... Berlin'de Başbakanlık binası önünde "silahlanma" protestosu

05.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:49

Son dakika 3. sayfa haberi: Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakanlık binası önünde toplanan protestocular, silahlanma harcamalarının azaltılmasını, kaynakların sağlık, eğitim, kültür, çevre koruma ve diğer sosyal işler için kullanılması talebiyle protesto gerçekleştirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakanlık binası önünde toplanan protestocular, silahlanma harcamalarının azaltılmasını, kaynakların sağlık, eğitim, kültür, çevre koruma ve diğer sosyal işler için kullanılması talebiyle protesto gerçekleştirdi.

Almanya'da hükümetin silahlanma politikasına tepki gösteren "Abrüsten statt Aufrüsten" (Silahlanma Yerine Silahsızlanma) adlı grup, başkent Berlin'deki Başbakanlık binası önünde protesto gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 kişiden oluşan grup, silah için harcanan paranın azaltılmasını ve sosyal hizmetler için ayrılan bütçenin artırılmasını talep etti. "Silahlanma yerine barış" sloganı altında bir araya gelen protestocular, savunma sanayine ve silahlanmaya ayrılan bütçenin art arda 7. kez artırılmasına karşı çıkarak hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. Göstericiler ayrıca, "Stratejik atom silahlarını sınırlandırın", "Silahlanma yerine silahsızlanma", " Dünyanın savaşa değil, barışa ihtiyacı var", "Amerika'nın atom silahlarını Almanya'dan çıkarın", "Savaş drone'ları istemiyoruz" yazılı pankart taşıdı.

Silahlanma karşıtı protestocular, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Rusya'daki yer altı hedefleri için ABD'den 30 atom bombardıman uçağı ve beraberinde 15 yeni savaş uçağı alacağını, orduyu yeni çok amaçlı savaş gemileri, korvetler, Eurofighter savaş uçakları ve yeni tanklarla donatacağını savunarak bunun ekonomik kriz yaşanan salgın sürecinde yanlış bir politika olduğunu iddia etti.

Protestocular, hükümet yetkililerini Almanya'nın yalnızca ekonomik olarak değil, aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen askeri gücü olarak da jeopolitik bir rol oynaması için çaba harcamakla suçladı. Rusya tehdidine karşı koruma sağlama argümanını inandırıcı bulmadıklarını söyleyen protestocular, NATO'nun silahlanmaya 16 kat fazla harcadığını ve Rusya'nın 4 katı silahlı askeri olduğuna vurgu yaptı.

"Rusya'ya ve Çin'e karşı yürütülen silahlanma yarışı son bulmalı"

Başbakanlık binası önünde yapılan konuşmalarda, "Rusya'ya ve Çin'e karşı yürütülen silahlanma yarışı son bulmalı. Dış politikanın militerleşmesine hayır diyoruz. Yaşadığımız dünya daha istikrarsız, daha güvensiz bir hal alıyor. Milliyetçilik ve militarizm hızla artarken otoriter hareketler yayılıyor. Günümüzde şimdiye kadar hiç olmadığı kadar 80 milyon insan savaş veya iç savaş yüzünden evlerini, ülkelerini terk ederek mülteci oldu. Artık yeter" ifadeleri kullanıldı. - BERLİN

Son dakika haberleri... Berlin'de Başbakanlık binası önünde 'silahlanma' protestosu
Son dakika haberleri... Berlin'de Başbakanlık binası önünde 'silahlanma' protestosu
Son dakika haberleri... Berlin'de Başbakanlık binası önünde 'silahlanma' protestosu
Son dakika haberleri... Berlin'de Başbakanlık binası önünde 'silahlanma' protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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