Berlin'de bankaya "biber gazlı" saldırı
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Berlin'de bankaya "biber gazlı" saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de soyguncular AVM içerisinde bulunan banka şubesine biber gazıyla saldırdı.

Berlin'de bankaya
31.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:58

Almanya'nın başkenti Berlin'de soyguncular AVM içerisinde bulunan banka şubesine biber gazıyla saldırdı. Soygunların yakalanması çalışma başlatılırken, gazdan etkilenen çalışanlar hastaneye kaldırıldı.

Berlin'de Hermannplatz Meydanı'ndaki AVM'nin içinde bulunan banka şubesi maskeli 4 soyguncu tarafından saldırıya uğradı. Soyguncular, banka şubesine ellerindeki biber gazını sıkarak, çalışanları etkisiz hale getirdi. Saldırının ardından yapılan anonslar ile müşterilerin AVM'yi terk etmesi çağrısında bulunulurken, çok sayıda polis ve ambulans olay yerine intikal etti. Bölge ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı. Polis, AVM'ye giriş ve çıkışlar ile Avm'nin altında bulunan metro durağını ulaşıma kapattı. Ekipler, soyguncuların AVM içinde saklanmış olabilme ihtimallerine karşı 4 katlı binada arama çalışmalarına devam ediyor. Saldırganların, bankayı soyup soymadıkları henüz bilinmezken, gazdan etkilenen çalışanlar hastaneye kaldırıldı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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