Berlin'de Aşırıların Sayısı Arttı

İSTİHBARATTAN sorumlu Berlin Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın hazırladığı ancak henüz gizli tutulan raporun bir kısmı basına sızdı. Elde edilen bilgilere göre, 2017 Suç Raporu'nda Berlin'de bulunan selefi sayısı 950 olarak tahmin ediliyor. Bu rakam bir önceki yılda 840 olarak tahmin ediliyordu. Aşırı İslamcı sayısı ise bin olarak tahmin ediliyor.

En büyük artış işe 'İmparatorluk Vatandaşları' adlı örgüte mensup aşırı sağcılarda oldu. 2016 yılında yüz olan sayıları 2017 yılında 500'e yükseldi. Berlin'de eylem yapabilecek aşırı sağcı sayısı ise 700 olarak istihbarat kayıtlarına geçti. Kentteki aşırı solcu grup 'Kızıl Yadım' üyelerinin sayısı ise yüz artarak bin 350'den bin 450'ye yükseldi. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte kentteki PKK'lı ise sayısı bin olarak kabul ediliyor.