Berlin'de 1000'in üzerinde kişi, AB'nin sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı
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Berlin'de 1000'in üzerinde kişi, AB'nin sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı

30.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:34
Berlin'de 1000'in üzerinde kişi, AB'nin sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1000'in üzerinde kişi, Avrupa Birliği'nin (AB) sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1000'in üzerinde kişi, Avrupa Birliği'nin (AB) sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı.

Çok sayıda sivil toplum örgütü çağrısıyla Neukölln semtindeki Herrmannplatz Meydanı'nda toplanan 1000'in üzerinde kişi, AB'nin sığınmacı politikasına tepki gösterdi.

Kottbusser Tor ve Wiener Caddesi üzerinden Oranien Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, "Bir daha Moria olmasın", "Sığınmacı kampları kapatılsın", "İltica insan hakkıdır", "Avrupa suçludur" ve "Sınırları açın" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

Oranien Meydanı'nda yapılan konuşmalarda, Alman hükümeti ve AB'nin sığınmacı politikası eleştirilerek, "AB'nin sığınmacı sorununa çözüm getirmesini bekleyen Alman hükümeti, AB'nin sığınmacılardan etkilenen ülkeleri yalnız bıraktığını göz ardı ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Konuşmalarda, özellikle Yunanistan'da ve Bosna Hersek'in Bihaç şehri yakınlarındaki Lipa Kampı'nda zorlu şartlarda bulunan sığınmacılara dikkat çekilerek, tüm sığınmacı kamplarının boşaltılması ve buradaki kişilerin AB ülkelerinde kabul edilmesi talep edildi.

"Yunanistan ve bütün Avrupa ülkeleri, ayıplarını gösteriyor"

Yürüyüşe katılan Arslan Yılmaz, AA muhabirine, şu an Avrupa'da en önemli konulardan birinin sığınmacı sorunu olduğunu belirterek, "Sığınmacıların sorunu bir yerde demokrasilerin nasıl olduğu konusuna ayna tutan bir olay. Yunanistan ve bütün Avrupa ülkeleri, ayıplarını gösteriyor." dedi.

Yunanistan'daki Moria Kampı'na gittiğini anlatan Yılmaz, "Orada insanlık ayaklar altına alınmış durumda. İnsanlar, şu anda soğuk kış şartlarında sıcak su bulamıyor. Uyuz hastalığı aldı başını gitti. Burada insanlık olarak bir duruş sergilemek lazım. Bir katkım olsun diye, bu yürüyüşe katılmak istedim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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