Berlin'de 1 saat içerisinde 2 banka soygunu Almanya'nın başkenti Berlin'de bir saat arayla 2 banka soygunu gerçekleştirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir saat arayla 2 banka soygunu gerçekleştirildi.

Berlin'de bir saat arayla gerçekleştirilen 2 soygun girişimi de Cormmerzbank'ın iki farklı şubesinde meydana geldi. İki olayda da bir kişi olduğu belirlenen soyguncu, olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Banka soygunlarını aynı kişinin gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

İlk soygun girişimi, Schöneberg İlçesinde Hauptstrasse Caddesi üzerindeki Commerzbank şubesinde meydana geldi. Saat 09: 15 sıralarında banka şubesine gelen silahlı bir kişi çalışanlardan para istedi ve ardından kaçtı. Berlin polisi banka şubesinin etrafında güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine özel birlikler de gönderildi. Soyguncunun bankadan para alıp alamadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Polis Haptstrasse caddesindeki soygunla meşgulken, ilk soygun girişiminden tam 45 dakika sonra olay mahallinden 3 km uzaklıktaki başka bir Commerzbank şubesinden daha silahlı soygun ihbarı geldi. Saat 10.00 sıralarında Charlottenburg semtindeki Kurfürstendamm Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine de silahlı bir kişi girdi ve tehditle çalışanlardan para talep etti. Daha sonra kayıplara karışan soyguncunun para alıp alamadığı hakkında bir bilgi verilmedi. Banka, polis tarafından güvenlik çemberine alınırken gelen müşteriler başka şubelere yönlendirildi.

Her iki soygun girişiminde de yaralanan olmazken bazı banka çalışanlarının korkudan şoka girdiği bildirildi.

Bugünkü soygunlar, bir ay içerisinde Berlin'de meydana gelen üçüncü ve dördüncü banka soygunu girişimleri oldu. Dört hafta önce Neukölln semtinde, bir Postbank şubesinin para nakil aracı soyulmuştu. Üç hafta önce de Volksbank şubesinde soygun girişiminde bulunulmuş, burada güvenlik görevlileriyle çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi vurularak yaralanmıştı. Henüz hiçbir soyguncu yakalanamazken son bir aydır şehri endişeye sevk eden soygunlar ve soyguncular arasında bir bağ olup olmadığı bilinmiyor.

Alman basınında çıkan bazı iddialara göre, son zamanlarda artan banka soygunlarının arkasında, şehirdeki kriminal bazı Arap aşiretlerin parmağının olup olmadığı araştırılıyor. - BERLİN

Kaynak: İHA