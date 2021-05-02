- Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde polis ve protestocular çatıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde polis ve protestocular çatıştı

İhlas Haber Ajansı / MAHMUT TOSUN - Haberler | Güncel

- Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde polis ve protestocular çatıştı Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde, polis ve protestocular arasında çatışma çıkarken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

- Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde polis ve protestocular çatıştı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde, polis ve protestocular arasında çatışma çıkarken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'in birkaç farklı noktasında 1 Mayıs nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Gündüz gerçekleştirilen barışçıl 1 Mayıs yürüyüşleri sakin geçerken, akşama doğru gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Büyük çoğunluğu aşırı sol gruplardan oluşan göstericiler, Hermannplatz Meydanı'nda toplandı. Burada yapılan konuşmaların ardından ise yürüyüş başladı.

Polis, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş sırasında sık sık maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu. Sakin başlayan gösterilerde, bir grup göstericinin polislere taş, şişe ve maytap atmaya başlaması ile tansiyon yükseldi. Göstericiler, yol kenarındaki çöp konteynerlerini yolun ortasına çekerek, ateşe verdi ve barikatlar kurdu. Bazı göstericiler ise çevredeki binalarda yaşayan bölge sakinlerinin evlerine şişe fırlattı. Polis ise göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Olaylarda yaralananlar olduğu ve çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Göstericilerin çıkardığı yangınları söndürmek ve göstericileri dağıtmak amacıyla tomalar kullanıldı.

Öte yandan Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde toplamda 5 bin polisin görev yaptığı belirtildi.

- Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde polis ve protestocular çatıştı
- Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde polis ve protestocular çatıştı
- Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde polis ve protestocular çatıştı
- Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde polis ve protestocular çatıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT TOSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde polis ve protestocular çatıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 01:31:00. #1.16#

title