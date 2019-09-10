Berlin Bosphorus Girişimi Danışma Kurulu İstanbul'da toplandı!

10.09.2019 15:59

Kaslowski:"Zaman Türkiye – Almanya ikili ilişkilerini canlandırma, ilişkilere hak edilen ivmeyi yeniden kazandırma, taraflar arasında karşılıklı güven ve işbirliğini artırma zamanıdır."

Berlin Bosphorus Girişimi (Berlin Bosphorus Initiative - BBI) Türkiye'nin AB entegrasyon sürecinde sivil toplum boyutunun güçlenmesi, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki sosyal ve siyasal ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan bir girişimidir.

Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, BBI Danışma Kurulu Eşbaşkanları Cansen Başaran-Symes ve Michael Schwarz gerçekleştirdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski konuşmasında "Zaman Türkiye – Almanya ikili ilişkilerini canlandırma, ilişkilere hak edilen ivmeyi yeniden kazandırma, taraflar arasında karşılıklı güven ve işbirliğini artırma zamanıdır." ifadesini kullandı. Kaslowski, Türkiye – AB ilişkilerinin önemine değinerek şöyle devam etti: "Türkiye'nin geleceği kurallara dayalı demokratik dünya düzeni temelinde transatlantik sistem ve bu sistemin değerlerine bağlıdır.Her şeye karşın AB günümüzün karmaşık sorunlarını çözme potansiyeline en çok sahip olan, en gelişkin ulus-üstü siyasal yapıdır. Türk iş dünyası olarak bizim için de kurallara bağlı bir liberal demokratik düzenin üyesi Türkiye hedefimiz açısından AB en önemli çıpadır." dedi.

Girişimin Danışma Kurulu Eş Başkanı Cansen Başaran-Symes ise gerçekleştirdiği konuşmada ikili ilişkilerin geliştirilmesinde sivil toplumun oynadığı kritik rolün altını çizdi. Başaran – Symes, BBI'ın öncelikli alanları arasında iki ülkenin ortak gündeminde yer alan dijital dönüşüm ve girişimcilik gibi konuların yanı sıra Türkiye ve Almanya'dan genç liderlere yönelik faaliyetlerin de bulunduğunu belirtti.

Toplantının ilk bölümünde Boğaziçi Üniversitesi – TÜSİAD Dış Politika Forumu Direktörü Prof. Hakan Yılmaz ve Avrupa Hareketi Almanya Genel Sekreteri Bernd Hüttermann "Türk-Alman İlişkileri Nereye Gidiyor? İkili ilişkilerde yükselen dinamizm ve bunun Türkiye-AB ilişkisine olası yansımaları" başlıklı birer konuşma gerçekleştirdi. Takiben Danışma Kurulu üyeleri ikili ilişkilerdeki yeniden normalleşme yönünde atılan adımları değerlendirdiler.

Toplantının ikinci bölümünde, Berlin Bosphorus Girişimi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis girişimin 2019/2020 faaliyet programını ve geleceğe yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Danışma Kurulu üyeleri ikili ilişkilerin güçlenmesi hususunda inisiyatifin oynadığı kritik rol ve önümüzdeki dönem için programı üzerine geri bildirimde bulundular.

Toplantının ardından gerçekleştirilen kokteyl sırasında, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın katılımıyla, Berlin Bosphorus Girişimi – Humboldt Üniversitesi ortaklığında düzenlenen makale yarışması birincilik ödülünü alan Ceren Kulkul'a ödülü takdim edildi. BBI ile Almanya'nın önde gelen üniversitelerinden olan Humboldt Üniversitesi ortaklığında düzenlenen yarışmanın ilki, Türkiye – Almanya ve Avrupa Birliği arasında ekonomik ilişkileri değerlendiren ve üçlü perspektifte ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir "White Paper/ Araştırma Makalesi" hazırlanmasını kapsıyor.

Kaynak: Bültenler