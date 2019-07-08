Berlin Avrupa'nın En Çok Ziyaret Edilen 3. Kenti Oldu
Almanya'nın başkenti 25 milyon ziyaretçisi ile kendisinden çok daha büyük metropoller olan, 48 milyon ziyaretçili Londra ile 37 6 milyon turist çeken Paris'in hemen ardından üçüncü sırada geliyor.
Almanya'nın başkenti 25 milyon ziyaretçisi ile kendisinden çok daha büyük metropoller olan, 48 milyon ziyaretçili Londra ile 37 6 milyon turist çeken Paris'in hemen ardından üçüncü sırada geliyor
Kaynak: DailyMotion.com
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