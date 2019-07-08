Berlin Avrupa'nın En Çok Ziyaret Edilen 3. Kenti Oldu

Berlin Avrupa'nın En Çok Ziyaret Edilen 3. Kenti Oldu

Almanya'nın başkenti 25 milyon ziyaretçisi ile kendisinden çok daha büyük metropoller olan, 48 milyon ziyaretçili Londra ile 37 6 milyon turist çeken Paris'in hemen ardından üçüncü sırada geliyor.

Almanya'nın başkenti 25 milyon ziyaretçisi ile kendisinden çok daha büyük metropoller olan, 48 milyon ziyaretçili Londra ile 37 6 milyon turist çeken Paris'in hemen ardından üçüncü sırada geliyor


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