BERKSAV, Efdal Önder'in adını şiir ödülü ile yaşatacak

Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) 29 Eylül 2015'de vefat eden edebiyat öğretmeni Eftal Önder'in anısına şiir ödülü verecek.

Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) 29 Eylül 2015'de vefat eden edebiyat öğretmeni Eftal Önder'in anısına şiir ödülü verecek.

BERKSAV Başkanı Gökhan Gönlügür, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bergama'da her yıl verdikleri kültür sanat ödüllerine ek olarak 2021 yılından itibaren kentin saygın edebiyat öğretmeni ve vakfın kurucu üyelerinden Efdal Önder'in edebi kişiliğini ve anısını yaşatmak amacıyla "Efdal Önder Şiir Ödülü" vereceklerini belirtti.

Gönlügür, bu dalda eser başvurularının 1 Haziran 2021'e kadar devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin