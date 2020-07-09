Berksan, koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı Şarkıcı Berksan, pandemi süreci sonrası son dönemde yaygınlaşan ve bağışıklığı güçlendiren ozon tedavisi görmeye başladığını söyledi

Nişantaşı'nda doktoru Sevil Bali'nin kliniğinden çıkarken görüntülenen şarkıcı "Organik sebze ve meyveler tüketmeye başladım. Biraz daha karantinada kalsam ev hanımı olacaktım. 'Nasıl korunurum,& ; doğal beslenip hangi vitaminleri almalıyız?' bunları araştırıyorum. Ozon tedavisi yaptırmaya başladım, bağışıklığı güçlendiriyor, kanı temizleyip toksinlerden arındırıyor bu yöntem.

Bu süreçte iyi olduğunu düşündüğüm için uygulamak istedim. Tamamen sağlığımı korumaya yönelik bir hayat yaşıyorum. Doktorum Sevil Bali bunun 10 seans yapılacağını söyledi ben de ikinci seansımı yaptırdım" dedi. (BERKSAN'IN AÇIKLAMALARI AŞAĞIDA)

'BEN O DÜNYANIN İÇNİDE YOKUM'





Hırslarından arındığını ve pop dünyasındaki yarıştan uzak olduğunu söyleyen Berksan "Dünyanın saçma sapan yarışlarını dert etmeyi de bıraktım, minimalist bir hayatım var. Daha mutluluk veriyor bana. Hırslardan uzağım artık. Öyle bir dünyanın varlığından benim de haberim yok. Varsa da ben o dünyanın içinde yokum, müziğini yapan bir müzisyenim. O çarkın dişlerin arasında yokum bu yüzden marjinal gözükebilirim" diye konuştu.





'HANDE AHİRETLİĞİM'





Berksan, genellikle yakın dostu Hande Yener'le birlikte çalıştıklarının hatırlatılması üzerine, "Ahiretliğim benim o" ifadesini kullanıp sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaş olarak da iyiyiz o sebepten bir süre birbirimizden uzak kalmıştık şimdi arayı kapatmak için sımsıkıyız. Hande gelir şarkıyı benden alır. Hande Yener yani sonuçta... Kimseyi ayırdığım falan yok. Başka arkadaşlarımla çalışacağım zaman onlara da aynı saygıyı gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin