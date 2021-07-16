Berksan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Berksan, kaç yaşında, nereli?
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Berksan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Berksan, kaç yaşında, nereli?

Berksan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Berksan, kaç yaşında, nereli?
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Star ekranlarının sevilen müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk olan Berksan araştırılıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Berksan kimdir, kaç yaşında? Berksan nereli, mesleği nedir? Berksan hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Berksan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a konuk oluyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk olan Berksan merak edildi. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Berksan kimdir, kaç yaşında? Berksan nereli, mesleği nedir? Berksan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUĞU BERKSAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Mayıs 1979

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli:Ankara

Berksan müziğe ilkokul üçüncü sınıfta başladı. Babasının Berksan'ın müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Ankara Radyo Evi'nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na girdi. Özgen Gürbüz yönetiminde beş yıl çocuk korosunda çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra Tuncay Yalın'dan şan dersleri almaya devam etti. Solo olarak ilk sahne deneyimini Ankara'da Cabere adlı kulüpte gösterdi. Birkaç yıl sonra aynı kulüpte istek üzerine yeniden sahneye çıktı. Bu sırada İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. Solo olarak çıktığı o kulüpte Fatoş Çinkitaş'la tanıştı. Bundan iki hafta sonra Metin İlhan'la tanıştı. Albümde bulunan şarkıları hazırladığı süre içerisinde İstanbul'da büyük bir kulüpte vokal olarak çalıştı. 2003 yılı Eylül ayında şarkıcının ilk albümü olan Çilek piyasaya çıktı. 2 klip çekilen "Çilek" albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları "Çilek" ve "Unutamam" oldu.

Berksan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Berksan, kaç yaşında, nereli?

Berksan'ın ikinci stüdyo albümü Kalbime Dönüyorum 12 Mayıs 2005'te müzikseverlerle buluştu. Albümde "Tıpış Tıpış", "Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?", "Aşka Mahkum" adlı şarkılara klipler çekildi. Kalbime Dönüyorum, albüm ve şarkılarıyla ödüller kazanma alışkanlığı kazanmaya başladı. Albümün çıkış parçası "Tıpış Tıpış", 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı.

Berksan ilk single'ı "Öpüşelim Mi?" ile 10 Mayıs 2006'da müzik piyasasına ağırlığını koydu. 3. albümü Bay Bay, 19 Haziran 2007 tarihinde yayımlandı. İki yıl sonra 9 Şubat 2009 günü Zaaf adlı albümünü çıkarttı. Albümdeki 6 şarkı ve 4 remiks versiyonunda sözleri Berksan'a aittir. Albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlenmiştir. Albümün ilk klibi "Zaaf"a çekildi.

Sony Music etiketiyle "Ben", "Yok Öyle Dünyam", "Sakin" ve "Yeni Biri" şarkılarını çıkardı.

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