Berko İlaç Kurumsal Marka Kılavuzu'nu yeniledi

Berko İlaç'ın geleceğe dönük, modern ve yenilikçi vizyonunun vurgulandığı Kurumsal Marka Kılavuzu, tüm paydaşlarının ve çalışanlarının dikkatine sunuldu.

Berko İlaç'ın geleceğe dönük, modern ve yenilikçi vizyonunun vurgulandığı Kurumsal Marka Kılavuzu, tüm paydaşlarının ve çalışanlarının dikkatine sunuldu.

Toplum sağlığına hizmet için ürünler geliştiren Berko İlaç, vizyonuna bağlı kalarak Kurumsal Marka Kılavuzu'nu modernize etti. Şirket, kurum logosunu, kurumsal yazı fontu ve renkleri ile tüm basılı-dijital materyallerini yeniledi.

Ecz. Berat Beran'ın oluşturduğu kurum felsefesinden beslenen Berko İlaç kurum kimliğinin en önemli alt bileşenlerinden olan Kurum Marka Kılavuzu'nu oluştururken; şirketin geçmişten gelen güven ve ilham veren, toplum sağlığını geliştiren kurum marka algısına günümüzdeki yenilikçi, modern ve sürekli gelişen kurum marka algısı eklenerek, Berko İlaç'ın geleceğe dönük vizyonu vurgulandı.

Ecz. Berat Beran'ın eczane eczacılığı döneminde ve laboratuvar çalışmalarında kullandığı havanı, emeği ve hayalleriyle doldurması şirketin ilk adımı olup bugünkü logosunun sembol hikayesi haline geldi.

Açıklamaya göre şirketin kuruluşundan günümüze benimsediği ilkeleri ve iş yapma kültürünü ifade eden kurumsal renklerinden Berko laciverti, güven, sorumluluk, sağlamlık, başarı ve ilham veren kurum markasını temsil ederken; yardımcı kurumsal renklerinden olan turkuaz, modernliği, yenilikçiliği, sürekli gelişimi, gri renk ise desteği ve dengeyi temsil ediyor.

Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Modern iş yaşamında kurumların kendilerini sürekli güncellemesi ve geliştirmesi gereğine inanıyorum ve bu motivasyondan yola çıkarak oluşturduğumuz Kurumsal Marka Kılavuzu'muzda Berko İlaç'ın yenilikçi, modern ve sürekli gelişen kurum marka algısını bir kez daha vurgulamış olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı