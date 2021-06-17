Berko İlaç Kurumsal Marka Kılavuzu'nu yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berko İlaç Kurumsal Marka Kılavuzu'nu yeniledi

Berko İlaç Kurumsal Marka Kılavuzu'nu yeniledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Berko İlaç'ın geleceğe dönük, modern ve yenilikçi vizyonunun vurgulandığı Kurumsal Marka Kılavuzu, tüm paydaşlarının ve çalışanlarının dikkatine sunuldu.

Berko İlaç'ın geleceğe dönük, modern ve yenilikçi vizyonunun vurgulandığı Kurumsal Marka Kılavuzu, tüm paydaşlarının ve çalışanlarının dikkatine sunuldu.

Toplum sağlığına hizmet için ürünler geliştiren Berko İlaç, vizyonuna bağlı kalarak Kurumsal Marka Kılavuzu'nu modernize etti. Şirket, kurum logosunu, kurumsal yazı fontu ve renkleri ile tüm basılı-dijital materyallerini yeniledi.

Ecz. Berat Beran'ın oluşturduğu kurum felsefesinden beslenen Berko İlaç kurum kimliğinin en önemli alt bileşenlerinden olan Kurum Marka Kılavuzu'nu oluştururken; şirketin geçmişten gelen güven ve ilham veren, toplum sağlığını geliştiren kurum marka algısına günümüzdeki yenilikçi, modern ve sürekli gelişen kurum marka algısı eklenerek, Berko İlaç'ın geleceğe dönük vizyonu vurgulandı.

Ecz. Berat Beran'ın eczane eczacılığı döneminde ve laboratuvar çalışmalarında kullandığı havanı, emeği ve hayalleriyle doldurması şirketin ilk adımı olup bugünkü logosunun sembol hikayesi haline geldi.

Açıklamaya göre şirketin kuruluşundan günümüze benimsediği ilkeleri ve iş yapma kültürünü ifade eden kurumsal renklerinden Berko laciverti, güven, sorumluluk, sağlamlık, başarı ve ilham veren kurum markasını temsil ederken; yardımcı kurumsal renklerinden olan turkuaz, modernliği, yenilikçiliği, sürekli gelişimi, gri renk ise desteği ve dengeyi temsil ediyor.

Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Modern iş yaşamında kurumların kendilerini sürekli güncellemesi ve geliştirmesi gereğine inanıyorum ve bu motivasyondan yola çıkarak oluşturduğumuz Kurumsal Marka Kılavuzu'muzda Berko İlaç'ın yenilikçi, modern ve sürekli gelişen kurum marka algısını bir kez daha vurgulamış olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Bergen Emel Sayın Tuğrul Tülek Rafet El Roman
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berko İlaç Kurumsal Marka Kılavuzu'nu yeniledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 11:24:01. #1.14#

title