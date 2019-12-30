BerKM Kütüphane haftanın 7 günü hizmete açık hale getirildi

30.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:18

Pazar günleri kapalı olduğu için vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talep üzerine BerKM Kütüphanesi bu haftadan itibaren Pazar günleri de dahil olmak üzere haftanın 7 günü Saat 09.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek.

BAŞKAN KOŞTU; "KÜTÜPHANE'NİN KAPALI OLMASI DİYE BİRŞEY OLAMAZ"

Göreve geldikleri ilk günden beri belediye faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi için düzenlemeler yaptıklarına dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Gençlerimize çok önem veriyoruz. Bu amaçla belediyemiz bünyesinde gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirebilmek için Spor Müdürlüğü kurduk. Müdürlüğümüz sportif faaliyetleri artırma gayreti içerisinde. Belediyemiz Kültür Merkezi bünyesinde bulunan kütüphanenin Pazar günleri kapalı olması kabul edilebilir bir şey değildi. Ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz ve ailelerinden de bu yönde çok talep aldık. Bizde belediye olarak kütüphanemizin çalışma saatlerinde düzenleme yaptık. Bu haftadan itibaren kütüphanemiz haftanın 7 günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Kaynak: Bültenler