Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Yangında, henüz 24 yaşında olan Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta hayatını kaybetti. Türkiye'nin en genç Olimpiyat sporcuları arasında yer alan Berkin Usta kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları, acı olayın ardından gündeme oturdu. Peki, Berkin Usta kimdir? Berkin Usta kaç yaşında, nereli?

BERKİN USTA KİMDİR?

29 Mayıs 2000 doğumludur. Bursa doğumlu olmasına rağmen ailesinin kökeni Kars'a dayanır. Kayak sporuna ilgisi henüz iki buçuk yaşındayken, alp disiplini kayakçısı olan babası Yahya Usta tarafından keşfedilmiştir. Bu erken başlangıç, onun kısa sürede profesyonel seviyeye ulaşmasına büyük katkı sağlamıştır.

Berkin Usta'nın kariyerindeki dönüm noktalarından biri, 2017 yılında Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde elde ettiği başarıdır. Bu organizasyonda büyük slalom branşında 21. sırayı elde ederek dikkatleri üzerine çekmiştir. Ardından, 2022 yılında Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden en genç sporcular arasında yer almıştır.

Olimpiyat performansında, ilk inişinde 1.17.91, ikinci inişinde 1.24.81 derecelerini elde ederek toplamda 2.42.72 zamanla 43. sırada yer almıştır. Bu başarı, onu Türkiye'nin alp disiplini kayak tarihinde önemli bir noktaya taşımıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencisi olan Berkin Usta'nın bir diğer büyük hedefi ise Dünya Kupası (World Cup) yarışlarında boy gösterdi. Spora tutkuyla bağlı olan Usta, genç yaşta Olimpiyat hedefini gerçekleştirerek Türkiye adına önemli bir başarıya imza atmıştır.

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta hayatını kaybetti.