Berkin Elvan'ın Ölümüne İlişkin Dava

Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin hakkında dava açılan tutuksuz sanık polis memurunun yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen duruşmaya, müştekiler Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan katıldı. Tutuksuz sanık polis memuru F.D ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla duruşmada hazır edildi.



Duruşmada, Berkin Elvan'ın hastaneye kaldırıldığı sırada hastanede görevli olan polis memuru Bakır Artuğ tanık olarak dinlenildi.



Artuğ, Elvan'ın özel bir araçla hastaneye getirildiğini, şuurunun yerinde olmadığını, acil müdahale alanına hastane personelinin yardımıyla getirildiğini, yaralı gelen kişilerin elbiselerinin nöbetçi memura verildiğini söyledi.



Elvan'ın eşyalarını almaya hasta yakınları ve 3 avukat geldiğini, avukatların üst arama eşyalarını istediğini söyleyen Artuğ, üst eşyalarının aile yakınlarına teslim edildiğini belirtti.



Suç aleti olan her şeyin polise, hastane polis odasında teslim edildiğini söyleyen Artuğ "Torpiller Şişli İlçe Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi." dedi.



Müşteki avukatlarından Can Atalay'ın "Neden bu 'torpil', 'kız kaçıran' tutanaklara ilk başta 1, daha sonra 4, en sonunda da 7 adet olarak geçirildi?" sorusunu Artuğ, "Ben öyle bir şey yazmadım. Tutanağı kim düzenlemişse o yazmıştır. Benim bu torpilleri teslim aldığımı gösteren herhangi bir belge yok. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane bir arada sarılmış, 4 tane bir arada sarılmış, sonra da ameliyathaneden gelen 4 tane sarılmış 11 tane torpil hatırlıyorum." ifadelerini kullanarak cevapladı.



Tanığın dinlenilmesinin ardından talepte bulunan müşteki avukatları, sanık F.D'nin tutuklanmasını istedi.



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması yönündeki talebin, dosyadaki mevcut delil durumu, sanığın duruşmaları takip etmiş olması, yaptığı görev itibarıyla kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi.



Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 16 Kasım'a erteledi.



Duruşma öncesinde ve sonrasında Elvan'ın ailesi adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.