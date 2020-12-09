Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava
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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

09.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:53
Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D.

Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D.'nin yargılandığı dava, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması beklenen duruşma savcısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sebebiyle ertelendi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki 18. duruşmaya, tutuksuz sanık F.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşleri de duruşmada müdahil olarak hazır bulundu. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izledi.

Mahkeme Başkanı, bir önceki celse, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderildiğini ancak savcının koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü için mütalaasını hazırlayamadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, mütalaasını hazır etmesi için Cumhuriyet savcısına yeniden süre vererek, duruşmayı 29 Ocak 2021'e erteledi.

İddianameden

İddianamede, Gezi Parkı odaklı olaylara katılanların olay günü otoyolu kapattığı, bunun üzerine olay yerine giden polislerin gruptakileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı hatırlatılarak, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatılıyor.

Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, raporlar ışığındaki delillere göre Elvan'ın başına gaz fişeği atan kişinin sanık polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği bilgisi yer alıyor.

İddianamede, sanık F.D.'nin "olası kasıtla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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