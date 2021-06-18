Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası (1)

Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BERKİN Elvan'ın ölümüne ilişkin yargılanan polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

BERKİN Elvan'ın ölümüne ilişkin yargılanan polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.Sanık polis F.D., 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verildi.


Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Berkin Elvan davasında karar açıklandı
Son dakika haberleri... Berkin Elvan davasında karar açıklandı
Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay...
Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay...
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Angela Merkel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 16:34:41. #1.14#

title