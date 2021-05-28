Berkije Kupa Vestel Şampiyonu oldu!
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Berkije Kupa Vestel Şampiyonu oldu!

Berkije Kupa Vestel Şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tebrikler!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından fastPay Wildcats'in bünyesinde bulunan Berkije Kupa Vestel Şampiyonu oldu. Organizasyon Berk Turan'ın şampiyonluğunu sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderi ile kutladı.

Organizasyon paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

FIFA oyuncumuz Kupa Vestel'de şampiyon, eline sağlık Berk!

Başarılı oyuncu Karagümrük Espor ve Galatasaray Espor oyuncuları ile karşılaştı. Sırasıyla karşılaşmaları 2-0 ve 3-2 kazanarak büyük finalde şampiyon olan taraf olmayı başardı. Böylelikle Berk Turan şampiyonluklarına bir yenisin daha ekledi. Organizasyonun taraftarları ise bu şampiyonluktan çok memnun.

Playerbros ekibi olarak öncelikle Berk Turan'ı tebrik ediyor ve gelecek turnuvalarda kendisine başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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