Berke Saka kimdir? Yüzücü Berke Saka kimdir, kaç yaşında? 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme branşı Berke Saka nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berke Saka kimdir? Yüzücü Berke Saka kimdir, kaç yaşında? 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme branşı Berke Saka nereli?

Berke Saka kimdir? Yüzücü Berke Saka kimdir, kaç yaşında? 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme branşı Berke Saka nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2020 Tokyo Olimpiyatlarına kimler katılacak merak edildi. Olimpiyatlara katılan isimler arasında Yüzme alanındaki başarılı isim Berke Saka de geliyor. Spor severler tarafından merak edilen Berke Saka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Berke Saka'nın hayatı ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz.

Birçok alanda onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Yüzme branşındaki başarılı isimlerden Berke Saka kimdir merak edildi. Peki, Berke Saka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...

BERKE SAKA KİMDİR?

Berke Saka (9 Temmuz 2003 doğumlu) sırtüstü müsabakasında yarışan Türk erkek yüzücüdür.

Berke Saka doğum tarihi : 9 Temmuz 2003

Berke Saka kaç yaşında : 17 yaşında

Berke Saka nereli : -

Berke Saka mesleği ne : Sporcu (Yüzme-Sırtüstü)

Berke Saka, Galatasaray SK yüzme sporcusudur. 200 m sırtüstü yarışında Derya Büyükuncu'nun 13 yıllık milli rekorunu 1:58.08 ile kırmıştır. 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılım için kontenjan almıştır.

Berke Saka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 200 metre sırtüstü branşında ülkemizi temsil edecektir.

Berke Saka kimdir? Yüzücü Berke Saka kimdir, kaç yaşında? 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme branşı Berke Saka nereli?

REKOR KIRDI

Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka(2003), Türkiye'de ilk defa düzenlenen Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü müsabakasında 2: 03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi ve bu derece ile açık yaş şampiyonu oldu.

Bu derece ile de Saka, 27 yıl önce Derya Büyükuncu'nun sahibi olduğu rekoru da egale etmiş oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Vladimir Putin Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berke Saka kimdir? Yüzücü Berke Saka kimdir, kaç yaşında? 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme branşı Berke Saka nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:07:54. #1.15#

title