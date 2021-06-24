Berke Saka kimdir? Yüzücü Berke Saka kimdir, kaç yaşında? 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme branşı Berke Saka nereli?

2020 Tokyo Olimpiyatlarına kimler katılacak merak edildi. Olimpiyatlara katılan isimler arasında Yüzme alanındaki başarılı isim Berke Saka de geliyor. Spor severler tarafından merak edilen Berke Saka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Berke Saka'nın hayatı ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz.

Birçok alanda onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Yüzme branşındaki başarılı isimlerden Berke Saka kimdir merak edildi. Peki, Berke Saka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...

BERKE SAKA KİMDİR?

Berke Saka (9 Temmuz 2003 doğumlu) sırtüstü müsabakasında yarışan Türk erkek yüzücüdür.

Berke Saka doğum tarihi : 9 Temmuz 2003

Berke Saka kaç yaşında : 17 yaşında

Berke Saka nereli : -

Berke Saka mesleği ne : Sporcu (Yüzme-Sırtüstü)

Berke Saka, Galatasaray SK yüzme sporcusudur. 200 m sırtüstü yarışında Derya Büyükuncu'nun 13 yıllık milli rekorunu 1:58.08 ile kırmıştır. 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılım için kontenjan almıştır.

Berke Saka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 200 metre sırtüstü branşında ülkemizi temsil edecektir.

REKOR KIRDI

Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka(2003), Türkiye'de ilk defa düzenlenen Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü müsabakasında 2: 03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi ve bu derece ile açık yaş şampiyonu oldu.

Bu derece ile de Saka, 27 yıl önce Derya Büyükuncu'nun sahibi olduğu rekoru da egale etmiş oldu.