Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan Trabzon'a geldi Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, Türkiye'ye geldi.

Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, Türkiye'ye geldi. Genç kaleci, karantina işlemleri için Trabzon Havalimanı'ndan Gümüşhane'ye yola çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı'na indi. Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'in de yer aldığı kafile sağlık kontrollerinin ardından Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alınacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Belçika'da yaşayan toplam 328 Türk vatandaşının tahliyesi de başladı. Belçika'nın Bürüksel şehrinden hareket eden Boing 777 tipi TC-JJF kuyruk nolu uçak, saat 21.20'de Trabzon Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi. Kontrollerden geçirilip otobüslere binen 328 kişiden 78'i Trabzon'daki yurtlara yerleştirilirken, 250'si ise 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı yurtlar için Gümüşhane'ye doğru yola çıktı. Öte yandan aralarında Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer de 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Gümüşhane'deki tesislerine gitti.

Kaynak: DHA