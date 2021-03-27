Berke Özer'in acı günü
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Berke Özer'in acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Berke Özer'in acı günü

Milli futbolcu Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven hayatını kaybetti.

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Milli futbolcu Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den kiralık olarak KVC Westerlo'da forma giyen genç file bekçisi Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven, vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden de merhum Yurtseven için bir mesaj yayımlandı.

Paylaşılan mesajda, "Milli futbolcumuz Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nihat Yurtseven'e Allah'tan rahmet; Berke Özer, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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