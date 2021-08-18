Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi
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Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi

Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Berke Enerji, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 'HES kapaklarının açıldığı ya da patladığı' şeklindeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Berke Enerji, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 'HES kapaklarının açıldığı ya da patladığı' şeklindeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Berke Enerji'den yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından Zülfikarlar Holding bünyesindeki Tesla Enerji'nin bir iştiraki olan Berke Enerji lisansıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerinde faaliyet gösteren hidroelektrik santraline ilişkin bazı medya kuruluşlarında haberler yayınlanmıştır. Bilgiye değil varsayımlara dayandırılan bu haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bölgede gerçekleşen aşırı yağışlar sonucu hidroelektrik santralinin kapağının patlayarak sele yol açtığının belirtilmesi hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bozkurt'taki santral su depolaması olmayan regülatör tipi bir hidroelektrik santraldir. Yani açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağı bulunmamaktadır" dedi.

4 metre yüksekliği, 7 metre derinliği ve 12 metre uzunluğuyla savaklı bir yapıya sahip olan santralin ardında tutulan suyun miktarının sadece 45 bin metreküp kadar olduğu belirtilen açıklamada, "Bu miktar Bozkurt ilçe merkezinden yüksek debi ile 5 saat boyunca akan suyun yaklaşık 10 binde birine tekabül etmektedir. Eşine tarihte az rastlanır şiddette yağışlara bağlı olarak gerçekleşen doğal afet sonrasında saha ekiplerimizden gelen bilgiler DSİ, Kastamonu Valiliği ve Enerji Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılmıştır. Acımız büyük. Yaşanan sel felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" - KASTAMONU

Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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