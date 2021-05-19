Berke Baran ve Alman Rapçiden düet sürprizi
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Berke Baran ve Alman Rapçiden düet sürprizi

Berke Baran ve Alman Rapçiden düet sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Rap sanatçısı Berke Baran ve Almanya'nın ünlü Rapçisi Jigzaw, yeni bir düet müjdesi verdi.

Rap sanatçısı Berke Baran ve Almanya'nın ünlü Rapçisi Jigzaw, yeni bir düet müjdesi verdi.

Ünlü fenomen Berke Baran ve Almanya'nın ünlü Rap müzik sanatçısı Jigzaw, pandemi sürecine dikkat çekmek için stüdyoya girmeye hazırlanıyor. İkilinin yapacağı düetin Avrupa'da ses getireceği düşünülüyor.

Pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için stüdyoya girmeye hazırlanan ünlü fenomen Berke Baran ve Almanya'nın ünlü rapçisi Jigzaw, tüm Avrupa'da ses getiren bir projeye imza atmak istiyorlar. Jigzaw yeni albümü haziran ayında piyasaya çıkartacak olan Jigzaw albüm yayınlandıktan sonra Berke Baran'la stüdyoya girmesi planlanırken, bu yazın çıkacak olan parça hem Almanya'da hem Türkiye'de çekilmesi düşünülüyor. - DENİZLİ

Berke Baran ve Alman Rapçiden düet sürprizi
Berke Baran ve Alman Rapçiden düet sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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