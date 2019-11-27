Berkcanspor şampiyon oldu

27.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:03

Nevşehir Ürgüp'te düzenlenen Kapadokya 2. Jonuir Cup Turnuvası'nda Adıyaman Berkcanspor grubunda şampiyon oldu.



22-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve 32 takımın katıldığı turnuvada Berkcanspor büyük başarı elde etti. Turnuvada H Grubunda mücadele eden Berkcanspor, oynadığı 3 maçın 2'sinden galip ayrılırken 1'inde ise berabere kaldı.



Gruptan lider çıkan Berkcanspor teknik Direktörü Enver Güneş, kupayı almaktan son derece memnun olduklarını ancak, yetkililerin kendilerine yeterince destek vermediğine dikkat çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA