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Berkcanspor şampiyon oldu

Nevşehir Ürgüp'te düzenlenen Kapadokya 2. Jonuir Cup Turnuvası'nda Adıyaman Berkcanspor grubunda şampiyon oldu.

27.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:03
Berkcanspor şampiyon oldu

'te düzenlenen Kapadokya 2. Jonuir Cup Turnuvası'nda Berkcanspor grubunda şampiyon oldu.


22-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve 32 takımın katıldığı turnuvada Berkcanspor büyük başarı elde etti. Turnuvada H Grubunda mücadele eden Berkcanspor, oynadığı 3 maçın 2'sinden galip ayrılırken 1'inde ise berabere kaldı.


Gruptan lider çıkan Berkcanspor teknik Direktörü Enver Güneş, kupayı almaktan son derece memnun olduklarını ancak, yetkililerin kendilerine yeterince destek vermediğine dikkat çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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