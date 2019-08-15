Berkay & Tepki - Deli Et Beni
Berkay & Tepki'nin, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan "Deli Et Beni" isimli şarkısı, video klibiyle MuzikPlay Dailymotion kanalında.
Berkay & Tepki'nin, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan "Deli Et Beni" isimli şarkısı, video klibiyle MuzikPlay Dailymotion kanalında.
Apple Music: https://apple.co/2Yze9LS
Spotify: https://spoti.fi/2Kn604n
Muud: https://muud.com.tr/sa/711447
fizy: https://fizy.in/VV1Ck
iTunes: https://apple.co/2KpOpc0
Söz: Harun Kolçak & Tepki
Müzik: Harun Kolçak
Düzenleme: Çağrı Telkıvıran
Yönetmen: Murat Joker
Şarkı Sözleri:
Deli deli halim peşindeyim kalmadı mecalim
Yok, yok hiçbiri deva değil Bulutlara değmeliyiz bebeğim mecaz değil
Seninle ben benimle sen aynı Bonnie ve Clyde
Barut ateş yani tehlikeli sular
Nil gibi akıp yıkıyoruz setleri
Hadi çal fikrimi deli et beni
Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup güneş gibi yeniden doğayım
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle
Gözlerin gözlerimde iyi mi iyi mi?
Duruyor zaman bize değil mi değil mi?
Aklımın odaları sensiz
Yıldızlar doluşur çevremize nedensiz
Kimse bilmez sarılmazsak
Her gün her gece sessizken bile
Fırtınalar kopar içimde
Bizi Takip Etmek için:
Facebook: https://www.facebook.com/muzikplaytr
Twitter: https://twitter.com/muzikplay
Instagram: https://www.instagram.com/muzikplaytr