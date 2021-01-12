Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin'in sportif tarzı dikkat çekti
12.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:49
Ünlü popçu Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı
Spor kıyafetleri ile alışveriş turuna çıkan Berkay ve eşi Markalar Sokağı'nda görüntülenirken soruları cevapsız bırakarak mağazanın yolunu tuttular.
Hızlı adımlarla Beymen mağazasına giren çift daha önce aldıkları ürünleri değiştirdikten sonra başka mağazalara da girerek kısa sürede alışveriş turlarını tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldılar.& ;
Kaynak: Snob Magazin