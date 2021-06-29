Berkay Ömer Öğretir kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Berkay Ömer Öğretir kaç yaşında, nereli, hangi takımda?
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Berkay Ömer Öğretir kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Berkay Ömer Öğretir kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

Berkay Ömer Öğretir kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Berkay Ömer Öğretir kaç yaşında, nereli, hangi takımda?
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2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Berkay Ömer Öğretir oldu. Yüzme branşında ülkemizi temsil edecek Berkay Ömer Öğretir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda merak edildi. İşte ayrıntılar...

Berkay Ömer Öğretir'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tokyo Olimpiyatlarına katılacak olan Berkay Ömer Öğretir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BERKAY ÖMER ÖĞRETİR KİMDİR?

Berkay Ömer Öğretir (16 Şubat 1998), Türk yüzücü. Hâlen 100 ve 200 m kurbağalama Türkiye rekorlarının sahibidir.

Berkay Ömer Öğretir doğum tarihi : 16 Şubat 1998

Berkay Ömer Öğretir kaç yaşında : 23 yaşında

Berkay Ömer Öğretir nereli : Bursa

Berkay Ömer Öğretir branşı ne : Yüzme

Berkay Ömer Öğretir hangi takımda : Galatasaray SK

Berkay Ömer Öğretir kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Berkay Ömer Öğretir kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

Galatasaray kulübünde oynayan ve Bursalı olan Berkay Ömer Öğretir, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında ülkemizi kurbağalama yüzme alanında temsil edecektir.

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Berkay Ömer Öğretir kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Berkay Ömer Öğretir kaç yaşında, nereli, hangi takımda? - Haberler
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