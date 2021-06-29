Berkay Ömer Öğretir kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Berkay Ömer Öğretir kaç yaşında, nereli, hangi takımda?
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Berkay Ömer Öğretir oldu. Yüzme branşında ülkemizi temsil edecek Berkay Ömer Öğretir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda merak edildi. İşte ayrıntılar...
Berkay Ömer Öğretir'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tokyo Olimpiyatlarına katılacak olan Berkay Ömer Öğretir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
BERKAY ÖMER ÖĞRETİR KİMDİR?
Berkay Ömer Öğretir (16 Şubat 1998), Türk yüzücü. Hâlen 100 ve 200 m kurbağalama Türkiye rekorlarının sahibidir.
Berkay Ömer Öğretir doğum tarihi : 16 Şubat 1998
Berkay Ömer Öğretir kaç yaşında : 23 yaşında
Berkay Ömer Öğretir nereli : Bursa
Berkay Ömer Öğretir branşı ne : Yüzme
Berkay Ömer Öğretir hangi takımda : Galatasaray SK
Galatasaray kulübünde oynayan ve Bursalı olan Berkay Ömer Öğretir, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında ülkemizi kurbağalama yüzme alanında temsil edecektir.