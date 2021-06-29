Berkay Ömer Öğretir kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Berkay Ömer Öğretir kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Berkay Ömer Öğretir oldu. Yüzme branşında ülkemizi temsil edecek Berkay Ömer Öğretir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda merak edildi. İşte ayrıntılar...