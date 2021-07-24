Berkay Öğretir ve Emre Sakçı 100m kurbağalamada elemeleri geçemedi
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Berkay Öğretir ve Emre Sakçı 100m kurbağalamada elemeleri geçemedi

Berkay Öğretir ve Emre Sakçı 100m kurbağalamada elemeleri geçemedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir ve Emre Sakçı elemeleri geçemedi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir ve Emre Sakçı elemeleri geçemedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler 100m kurbağalama elemelerinde Berkay Ömer Öğretir ve Emre Sakçı boy gösterdi. Elemelerde; Berkay Ömer Öğretir 59.82, Emre Sakçı ise 59.87'lik dereceleriyle yarı finale kalma başarısı gösteremedi. Bu sonuçla Emre Sakçı, olimpiyata veda etti. Berkay Ömer Öğretir ise 200m kurbağalamada boy gösterecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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