Berkay'ın Eşi Takipçisine Ateş Püskürdü: Parmaklarını Koparırım

Kızının mevlitine beyaz mini bir elbiseyle katıldığı için eleştirilere maruz kalan Şahin, bir takipçisinin yoruma adeta çıldırdı.

"PARMAKLARINI KOPARIRIM"

Bir takipçisinin "Rabbim bide bunlara çocuk veriyor" yorumunu gören Şahin şu cevabı verdi: "Allah'ta sana şu söylediğinin aynısının bin katını versin. Pis kalpli, annesin bir de terbiyesiz. Sen biliyor musun Kur'an okunurken ne giydin ne yaptım? Senin o yorum yazan parmaklarını koparırım! Senin yaptığın şu yorum, benim giydiğimden de günah."

"HADDİNİ BİL"

"Allah çocuğunu korusun senin gibi anadan bence! Sen kimsin ki Rabbimizi sorguluyorsun? Seni bulursam çok kötü yaparım Hadsiz! Haddini bil! Özür dile"