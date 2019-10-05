Berkay göz yaşları arasında toprağa verildi

05.10.2019 14:41

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berkay Dökmeci'nin cenazesi toprağa verildi.



Rıdvan ile Yeliz Dökmeci'nin 2 çocuğundan küçük olan 17 yaşındaki oğlu Berkay Dökmeci göz yaşları arasında toprağa verildi. Acılı aile oğullarının baş ucunda taziyeleri kabul etti. Sinir krizi geçiren aile güçlükle ayakta durabildi. Berkay'ın sınıf arkadaşları da son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Annesi oğluna 'ben sana doyamadım kara topraklar doysun' diye feryat etti.



Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında, Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. Ankara-Zonguldak Karayolu Yeni Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi. Burak Z. (25) idaresindeki 06 FVN 03 plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta sürücü Burak Z. yaralı kurtulurken araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Berkay Dökmeci olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Burak Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaldırıldığı hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.



Berkay Dökmeci Akyamaç köyünde evinin önünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Akyamaç aile mezarlığına göz yaşları arasında defnedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA