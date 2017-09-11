Berkay Clio'da Tecrübe Kazanıyor



10 yıllık karting deneyiminin ardından otomobil pist yarışlarına geçiş yapan Besler, 2 ayrı yarış olarak koşulan hafta sonundan büyük deneyimlerle ayrıldı.

DYO, CMS ve Coşkunöz Holding desteğinde yarışan Berkay yarışın arından yaptığı açıklamada; Vallelunga'da şanssız, ama tecrübe kazandığı bir hafta sonunu geride bıraktığını belirterek, antrenman turlarında mekanik bir arıza nedeniyle piste çıkamadığını sonrasında yapılan sıralama seanslarında ise ilk yarışı için 5, ikinci yarış için de 4. sırayı elde ettiğini belirtti.

Hafta sonunu "İlk yarışı start sonrası yaşanan bir temas sonucu oldukça zaman kaybederek ancak 12. sırada tamamlayabildik. İkinci yarışta ise yarış öncesi yağan yağmur nedeniyle pistin yarı ıslak yarı kuru olması lastik seçimi konusunda tüm pilotları çok zorladı. Biz de oldukça zor ve farklı bir deneyim kazandığımız bu zeminde damalı bayrağın altından 5. sırada geçtik." şeklinde özetleyen Besler, 30 Eylül-01 Ekim tarihlerinde İmola Pisti'nde gerçekleştirilecek final yarışıyla sezonu tamamlanacak