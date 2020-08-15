Berkay: Böyle şey olur mu!
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Berkay: Böyle şey olur mu!

Ünlü şarkıcının geçen hafta Bodrum'da tapu dairesine gittiği ve sırasını beklemesi gerektiğini söyleyen memura "Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız, ben Berkay'ım" diye tepki gösterdiği öne sürülmüştü.

Berkay: Böyle şey olur mu!
15.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:19

Ünlü şarkıcının geçen hafta Bodrum'da tapu dairesine gittiği ve sırasını beklemesi gerektiğini söyleyen memura "Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız, ben Berkay'ım" diye tepki gösterdiği öne sürülmüştü. Berkay, iddiayla ilgili sorulara "Böyle bir şey olabilir mi? İmkan var mı?" diye karşılık verdi.

Kaynak: Hürriyet

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