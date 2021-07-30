Berkan Kutlu, sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, sağlık kontrollerinden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, sağlık kontrollerinden geçti.
Galatasaray'ın 5 yıllığına kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu, sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu. Ayrıca Kutlu, sağlık kontrolünün ardından Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de ziyaret etti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı